El afectuoso saludo de la primera ministra japonesa al Presidente Boric

Publicado: | Fuente: Presidente Gabriel Boric (X)
El Presidente Gabriel Boric compartió imágenes de una afectuosa interacción que mantuvo con la recién electa primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que fue captada durante la transmisión oficial del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que culmina este domingo.

De acuerdo con Presidencia, antes de ingresar al salón esta mañana, el Mandatario entregó una carta a la primera autoridad nipona, en la cual la felicitaba por su histórica elección, y tras leerla, Takaichi se acercó para agradecerle personalmente.

"Expresé mis felicitaciones en nombre de Chile por ser la primera mujer en la historia en asumir tan alta responsabilidad en su país", publicó Boric en su cuenta de X, antes de indicar que "con Japón seguiremos trabajando estrechamente en base a nuestros valores compartidos por el desarrollo del Asia Pacífico".

