Presidente Boric lideró lanzamiento de etapas II y III de plan fronterizo en Colchane
Publicado:
Fotos Destacadas
Equipo de La Pintana se coronó campeón en dos categorías del Cheerleaders Classic
La dolorosa despedida de La Roja en octavos de final del Mundial sub 20
La Superluna vista desde Santiago
Fotos Recientes
Presidente Boric lideró lanzamiento de etapas II y III de plan fronterizo en Colchane
La formación de Colo Colo para el amistoso contra Puerto Montt en el Chinquihue
Equipo de La Pintana se coronó campeón en dos categorías del Cheerleaders Classic
El Presidente Gabriel Boric llegó este miércoles hasta la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, para encabezar el lanzamiento de las etapas II y III del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron).
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados