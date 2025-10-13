El papa León XIV recibió al Presidente Gabriel Boric y a su delegación en el Vaticano este lunes, donde sostuvo un encuentro con el Mandatario por alrededor de 45 minutos, y durante el cual se tocaron varios temas, de contingencia y de largo plazo.

En un punto de prensa posterior, Boric indicó que hablaron contra los abusos en la Iglesia, el acuerdo que impidió la guerra entre Chile y Argentina en 1978, el esperado cese al fuego en Gaza, y una eventual visita del pontífice a nuestro país, entre otras cosas.

Sobre la llamada agenda valórica que impulsa su Administración, que incluye proyectos de aborto libre y eutanasia, el Presidente admitió que "no conversamos específicamente" de aquello con el papa, mas sí garantizó al Vaticano que "ninguna de estas políticas puede significar un descarte de los más débiles".

