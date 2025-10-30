Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.4°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Presidente Boric | Viajes al exterior

APEC 2025: Boric lanzó iniciativa verde con Nueva Zelanda y Singapur y exigió "más ambición" climática

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Presidente participó en la jornada inaugural de la cumbre en Corea del Sur con un extenso saludo protocolar con su par surcoreano, Lee Jae Myung.

Previamente, enfatizó la "urgencia de actuar con mayor decisión" contra el calentamiento global, reconociendo que esta postura no es "compartida en todo el mundo".

APEC 2025: Boric lanzó iniciativa verde con Nueva Zelanda y Singapur y exigió
 @Presidencia_cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric participó este viernes por la mañana (noche del jueves en Chile) en la jornada inaugural del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025 que se desarrolla en la ciudad de Gyeongju, Corea del Sur.

La jornada oficial comenzó con el saludo protocolar entre el Mandatario chileno y su par surcoreano, Lee Jae Myung; un encuentro que fue más extenso de lo habitual y que sella el inicio de las actividades formales de la cumbre.

Boric mantendrá hoy una reunión bilateral con el anfitrión coreano.

Previo a la ceremonia de apertura, el Presidente se unió a los primeros ministros de Nueva Zelanda, Cristopher Luxon, y Singapur, Lawrence Wong, para el lanzamiento de las negociaciones de una importante iniciativa de cooperación en el ámbito de las iniciativas verdes.

Boric ofreció un discurso en inglés donde enfatizó la urgencia de la acción climática, pero reconoció que esta postura no es universalmente compartida. "En diversos foros internacionales he insistido en la urgencia de actuar con mayor decisión y fijar objetivos más ambiciosos en la transición hacia economías más verdes. Debemos avanzar hacia modelos de desarrollo que sean armoniosos con nuestro medio ambiente y con quienes lo habitan", declaró.

"Sé que este diagnóstico es compartido por todos los presidentes aquí presentes, pero no es compartido en todo el mundo actualmente. Por lo tanto, se trata de una lucha permanente que debemos librar en los esfuerzos multilaterales", enfatizó el Jefe de Estado. 

Durante el resto del día, la agenda de Boric se centrará en el ámbito económico dentro del marco del foro, donde participará en un CEO Summit, una cumbre empresarial que reúne a importantes líderes corporativos de las economías de Asia Pacífico. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada