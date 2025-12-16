Kast en la Casa Rosada: Relaciones con Argentina mejorarán como nunca antes

El Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este martes una larga reunión con el mandatario argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada, en el marco de su visita a Buenos Aires, su primera actividad internacional tras ganar los comicios del domingo.

La cita entre ambos se extendió por un par de horas y tras ella el futuro Jefe de Estado se acercó a la reja de la casa de Gobierno trasandina para saludar a un grupo de chilenos que se había reunido en la Plaza de Mayo. Y aprovechó de dar un breve mensaje a quienes estaban ahí.

"Les quiero dar las gracias a argentinos y chilenos. Viene una nueva relación entre ambos países", afirmó.

Consultado sobre la conformación de su gabinete, especialmente por el caso de José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina y a quien muchos dan como posible ministro de Hacienda, Kast afirmó que "vamos a ir anunciando las distintas situaciones en su momento".

Y en un mensaje a los dos países, afirmó que "todo va a estar bien. Va a haber una muy buena relación entre Chile y Argentina, como nunca la ha habido".

Después de esta reunión el Presidente electo tenía programado un almuerzo con empresarios trasandinos y en la tarde se reuniría con el embajador de Chile en ese país, José Antonio Viera Gallo.