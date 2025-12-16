Renovación Nacional asegura que "no tomará palco" en el Gobierno de Kast

A dos días del triunfo de José Antonio Kast como nuevo Presidente de Chile, el timonel de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, confirmó este martes, en entrevista con El Diario de Cooperativa, la total disposición de su partido a integrarse y colaborar "lealmente" con el futuro Gobierno, descartando la posibilidad de restarse del proyecto de coalición.

Enfatizando la necesidad de un "Gobierno de unidad nacional", el dirigente sostuvo que no tendría sentido político "tomar palco" después de haber apoyado la candidatura del fundador del Partido Republicano sin condiciones, esperando que el Mandatario electo cumpla su promesa de amplitud.

El líder de RN valoró positivamente el primer discurso de Kast tras su victoria, señalando que el tono fue "un eco bastante bastante obvio de lo que él venía diciendo ya días antes: que él, primero, no va a ser Presidente de una parte de los chilenos, sino que es el Presidente de todos los chilenos", destacando además que el anuncio del futuro gobernante de dejar su militancia partidaria "es un reflejo de ello".

Según Galilea, "cuando él (Kast) habla de un Gobierno de unidad nacional está diciendo: 'Yo no pretendo ni pienso ni he pensado por un minuto hacer un Gobierno solo del Partido Republicano o incluso solo de los partidos que me apoyaron en primera vuelta -que hubiera sido con los socialcristianos-, sino que estoy pensando en un Gobierno muchísimo más amplio', porque él entiende, y lo ha dicho así, que, una vez siendo Gobierno, bueno, las cosas cambian. Necesita tener amplitud, necesita la posibilidad de llegar a acuerdos amplios".

"Así como en la segunda vuelta no pusimos ninguna condición a priori, tampoco acá"

El timonel fue categórico al señalar que RN no impuso ni impondrá condiciones "a priori" para su colaboración con la nueva Administración, recordando que el apoyo en segunda vuelta fue incondicional.

"Así como en la segunda vuelta no pusimos ninguna condición a priori, tampoco acá ponemos condiciones a priori", aseguró el parlamentario, argumentando que el objetivo central es poner "lo mejor de nosotros para que efectivamente este sea un muy buen Gobierno".

"En Renovación Nacional yo creo que no hay dos opiniones respecto de la voluntad de colaborar con el Gobierno. Desde que terminó la primera vuelta, nosotros fuimos a dar inmediatamente el apoyo a José Antonio Kast. Hicimos comisión política, hicimos consejo general del partido, que tuvo una voluntad unánime en este sentido. De hecho, ayer tuve también comisión política y vamos a hacer un consejo general el jueves, pasado mañana, en que se va a ratificar esto mismo", señaló Galilea.

Y enfatizó: "No tendría ninguna lógica decir: 'Oye, apoyamos sin ninguna condición a José Antonio Kast en la segunda vuelta', gana José Antonio Kast y después Renovación Nacional dijera: 'Bueno, en realidad voy a tomar palco'. Eso no tiene ningún sentido político y además no tiene ningún sentido de cara a lo que los ciudadanos quieren".

"Vamos a ir haciendo camino al andar"

El presidente de RN reconoció que "es un camino nuevo para todos, es primera vez que vamos a interactuar Republicanos, Renovación Nacional, la UDI, Nacional Libertario, Demócratas, Amarillos y Social Cristiano. Nunca se había dado este espacio de trabajo en común con esta amplitud y, por lo tanto, todos vamos a ir haciendo camino al andar, pero con buena fe, con ganas, con generosidad y con lealtad. Mientras existan esos condimentos, estoy seguro de que vamos a poder hacer muy bien las cosas y creo que lo debemos hacer no por nosotros, sino que porque es lo que la gente nos pide".

Respecto al rol institucional que su colectividad espera en el próximo Gobierno, Galilea sostuvo que es "obvio y evidente de que los principales partidos van a estar en el comité político, que van a estar en espacio de coordinación".

"Una mala tentación"

Finalmente, el senador abordó la potencial "tentación" del Presidente electo de gobernar solo con su núcleo más duro (Republicanos/UDI), lo cual consideró "una mala tentación".

"El que gana, y con semejante votación, por supuesto que podría decir, y lo podría decir legítimamente: 'Bueno, yo voy a gobernar con mi núcleo con mi núcleo duro'. Pero creo que eso no deja de ser solo una tentación y, como son las tentaciones, una mala tentación. Por eso es que José Antonio Kast dijo inmediatamente: 'Yo voy a hacer y me planteo a mí mismo un Gobierno de unidad; no quiero gobernar solo con mi partido, que es el Partido Republicano, sino que quiero, busco y necesito la amplitud necesaria, necesito acuerdos, necesito mayorías en el Congreso, necesito mayorías sociales, necesito construir puentes', para efectivamente sacar adelante todo lo que él pretende hacer en las principales áreas que ha señalado", sostuvo Galilea.