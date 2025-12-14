Cumpliendo otro de los ritos que distinguen a las elecciones presidenciales chilenas, y pese al tono duro y agrio que marcó la campaña en las últimas cuatro semanas, Jeannette Jara se acercó al comando de José Antonio Kast para felicitarlo una vez que el Servel confirmó su triunfo y lo proclamó futuro Jefe de Estado.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por el equipo de prensa del republicano. El gesto de la militante comunista fue agradecido, y el diálogo fue descrito como "una conversación respetuosa y republicana".

Fuera del control de su comando, adherentes la insultaron mientras se retiraba, y el auto en el que se movilizaba fue rodeado de manera intimidatoria e incluso golpeado.

En lo que respecta estrictamente a los candidatos, ambos tuvieron palabras de concordia y abogaron por la unidad del país, concluido ya el periodo eleccionario.

Ante sus partidarios, Jara reprobó las pifias que resonaron cuando mencionó a Kast, prometió ayudarlo "en todo lo que sea bueno para Chile", llamó a terminar con la "odiosidad" y aseguró que condenará "cualquier atisbo de violencia, venga de donde venga".

A su turno, en su discurso triunfal, Kast hizo callar de manera ruda a quienes gritaron contra la exministra del Trabajo: les exigió, de manera directa, "silencio y respeto", y logró, efectivamente, que cerraran la boca.

LEER ARTICULO COMPLETO