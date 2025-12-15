Trump sobre Kast: "He oído que es una persona excelente"

Donald Trump afirmó este lunes estar deseoso de felicitar al Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, de quien dijo tener referencias como "una persona excelente".

"Hace unas horas me enteré de que, en Chile, la persona a la que apoyé -que no iba a la cabeza en las encuestas- terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo", dijo Trump.

"He oído que es una persona excelente", añadió el republicano estadounidense al ser preguntado, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, por el republicano chileno.

El canciller de Trump, Marco Rubio, felicitó el domingo por la noche el resultado obtenido por Kast: "Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial".

El exdiputado y exmilitante UDI, de 59 años, obtuvo el 58,1 por ciento de los votos frente al 41,8 por ciento de Jeannette Jara, hizo campaña a favor de la continuidad de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 y es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia, ha destacado la agencia de noticias EFE.