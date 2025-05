El Presidente Gabriel Boric dijo este jueves que el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, y la materialización de sus propuestas por los órganos del Estado, suponen una "oportunidad única e irrepetible de alcanzar la justicia y la paz" en la Macrozona Sur, por la vía de "cerrar el tema de tierras (indígenas) de manera definitiva".

"La oportunidad histórica que hoy nos brinda el trabajo de esta Comisión, cuyo origen fue respaldado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, puede no volver a repetirse. Generar esa transversalidad no ha sido fácil y no tenemos derecho a dejarla pasar", advirtió el Mandatario en un discurso en cadena nacional.

Boric dijo acoger las sugerencias de la instancia y detalló las medidas que adoptará para su concreción, pero recordó que éstas trascienden el periodo de su mandato: "Por ello, también serán tarea de quién me suceda en el sillón de O'Higgins para darles continuidad. Ésta no es una labor contingente de un gobierno de tal o cual signo político, sino del Estado con mayúscula", enfatizó.

