Comienza el proceso de coordinación de la esperada Consulta Indígena

El Gobierno lanzó el proceso de coordinación de la Consulta Indígena, cuya aplicación en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos comienza mañana miércoles, en línea con lo recomendado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento para el nuevo sistema de compra de tierras de las comunidades mapuche.

Para el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, este proceso "es histórico porque estamos asumiendo como una obligación todos los aspectos contenidos tanto en el Convenio 169 (de la OIT), como en el Decreto 66, que van a permitir llevar adelante en cuatro regiones del sur de Chile la Consulta Indígena, con el estándar más avanzado que ha conocido este país respecto de sus propias normativas".

Se espera que la primera etapa de esta instancia culmine el 30 de agosto, mientras que el proceso completo finalizaría durante el primer trimestre de 2026.