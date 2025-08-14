Estudio alerta que moais podrían desaparecer por aumento del mar en Rapa Nui

Un estudio internacional advirtió que el aumento del nivel del mar podría poner en riesgo a los moais de Rapa Nui, estimando que algunos podrían verse afectados a partir del año 2080.

La investigación, realizada por la Universidad de Hawái, indica que 51 bienes culturales de Rapa Nui podrían verse afectados por futuras inundaciones costeras derivadas del cambio climático.

Los investigadores crearon un modelo digital detallado del área de estudio y utilizaron programas informáticos avanzados para simular cómo las olas afectarían la costa. Luego, mapearon las posibles inundaciones en escenarios futuros de aumento del nivel del mar.

"Para la comunidad, estos sitios son esenciales para reafirmar la identidad y apoyar la revitalización de las tradiciones. Económicamente, son la columna vertebral de la industria turística de la isla. Si no se aborda esta amenaza, la isla podría verse en peligro su estatus como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO", comentó Noah Paoa, autor principal del estudio.