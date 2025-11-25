Rapa Nui cumple 30 años como patrimonio mundial de la Unesco

Isla de Pascua inauguró el lunes el "Rapa Nui Heritage Summit 2025", un encuentro internacional que reúne en la zona a líderes indígenas, autoridades nacionales, expertos, representantes de organismos multilaterales y actores del mundo académico y turístico con el ánimo de proteger el patrimonio único de esta isla polinésica y celebrar sus 30 años como patrimonio mundial.

Organizado por la Comunidad Indígena Ma'u Henua, administradora del Parque Nacional Rapa Nui, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el foro busca igualmente consolidar a la isla como un punto de referencia para el diálogo global en torno a la conservación, la gobernanza indígena y el desarrollo sostenible.

"Este año adquiere un significado especial para Rapa Nui, que conmemora hitos fundamentales en su historia patrimonial: nueve décadas desde la creación del Parque Nacional y su declaración como Monumento Histórico; 65 años de la restauración del Ahu Akivi; tres décadas de la inscripción del Parque Rapa Nui en la Lista de Patrimonio Mundial; y diez años del proceso que impulsó el traspaso de su administración a la Comunidad Indígena Ma'u Henua", explicó la Unesco en un comunicado.

"A ello se suma el aniversario número 80 de la Unesco, subrayando el carácter internacional del encuentro y el compromiso global con la protección del patrimonio cultural", agrego.

Las actividades arrancaron a la salida del sol en Rano Raraku, la histórica cantera donde se tallaban los célebres y misteriosos moai, con una ceremonia encabezada por Esther Kuisch Laroche, directora regional de la Unesco en Santiago, y Ariki Tepano, presidente de la Comunidad Indígena Ma'u Henua, administradora del Parque Nacional Rapa Nui.

Durante el acto se inauguró una placa conmemorativa por los 30 años de la inscripción del Parque como Patrimonio Mundial, marcando oficialmente la apertura del Summit.

"Rapa Nui es un testimonio vivo de una tradición cultural única. Este patrimonio ha sido protegido y transmitido por la comunidad Rapa Nui, que hoy continúa ejerciendo un liderazgo fundamental para su conservación. Desde la Unesco renovamos nuestro compromiso con la isla, su patrimonio y su comunidad, y celebramos junto a Ma'u Henua estos 30 años como sitio de Patrimonio Mundial", resalto Kuisch Laroche en su discurso.

En la misma línea, Tepano destacó que "a través de experiencia de la Comunidad Indígena Ma'u Henua en la administración del parque, nuestro pueblo ha demostrado que es posible combinar la protección cultural y ambiental con el ejercicio de la autodeterminación y la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones. Estamos convocados aquí para decirle al mundo que estamos vivos y que nuestro patrimonio también lo está".

Las dos primeras jornadas estarán dedicadas a la herencia cultural y al patrimonio vivo, con énfasis en la memoria, la transmisión cultural y los avances científicos en restauración, arqueología y conservación frente al cambio climático.

También abordarán la gobernanza indígena y abrirán el diálogo hacia el turismo sostenible mediante la presentación de experiencias internacionales y estrategias de planificación territorial orientadas a fortalecer un turismo respetuoso del patrimonio y del entorno natural, explicaron los organizadores.

El tercer día, la actividad comenzará con una visitación cultural a sitios sagrados, seguida de una limpieza del borde costero en playa Anakena, la más bella y famosa de la isla, antes de cerrar el encuentro con la ceremonia tradicional Umu Hatu, un rito ancestral de agradecimiento por el buen desarrollo y éxito de cualquier actividad.