Autoridades clausuraron criadero y matadero clandestino en Calama

Un operativo intersectorial terminó con la clausura de un criadero y matadero clandestino que operaba en parcelas del sector Chunchuri Poniente en Calama, donde la Seremi de Salud decretó la prohibición de funcionamiento, inició un sumario sanitario y se dio inicio a una investigación penal por las graves irregularidades detectadas.

El seremi de Salud, Alberto Godoy, indicó que "detectamos que había varias situaciones de insalubridad. Hay un mal manejo de los residuos, también hay una mala disposición del agua servida, porque no tienen un sistema, no están conectados al alcantarillado, y sumado a también la presencia de algunos vectores".

El inspector provincial de la Dirección del Trabajo, Manuel Palta, exlicó que tres trabajadores extranjeros se encontraban en condición de informalidad laboral: "Se encontraban sin sus respectivos contratos de trabajo, cumpliendo incluso funciones que iban de los días lunes a domingo, entonces ni siquiera tenían descanso en la semana".

Según indicó el delegado provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, este recinto se emplaza en un terreno fiscal: "Logramos constatar acá la relación de esta situación con una sociedad comercial que ya hemos denunciado por violencia legislativa, desde la extracción ilegal de agua, la extracción ilegal de aridos, pero además que se ha ido infraccionando tanto por infracción a la normativa laboral como también a la normativa sanitaria y, en otros casos, también a ordenanzas municipales".

Todas estas irregularidades deribaron en una investigación penal enviando la autoridad todos los antecedentes a la Fiscalía de Calama.