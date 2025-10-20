Calama: Techo de un liceo se desplomó sobre un psicólogo

Diversas compañías de Bomberos se trasladaron este lunes hasta las dependencias del Liceo Radomiro Tomic de Calama, en la Región de Antofagasta, luego de que colapsara la techumbre de la oficina donde presta servicios el Programa de Integración Escolar (PIE) y cayera sobre el psicólogo del establecimiento.

A pesar de la magnitud del incidente, el profesional fue rápidamente socorrido por los voluntarios y trasladado por el Samu hasta la Mutual de Seguridad, donde permanece fuera de riesgo vital.

Desde la dirección del establecimiento descartaron que se tratara de un derrumbe estructural mayor o que la emergencia hubiera ocurrido en una sala de clases con alumnos. No obstante, como medida preventiva, se confirmó que las clases fueron suspendidas por esta jornada.