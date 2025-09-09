Síguenos:
Región de Antofagasta

Carabinero disparó y detuvo a sujetos que intentaron atropellarlo en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Ambos sujetos se trasladaban en un vehículo robado en La Serena.

Carabinero disparó y detuvo a sujetos que intentaron atropellarlo en Antofagasta
 Flaco Kiwi
Una persecución que comenzó en la Ruta 5 Norte a la altura de Baquedano terminó en el sector sur de Antofagasta con dos detenidos, uno de ellos herido, tras recibir un disparo de un carabinero al que intentaron atropellar con el vehículo en el que se trasladaban, el que mantenía encargo por un violento robo en La Serena.

El prefecto de Antofagasta, coronel Héctor Carbera, indicó que "este vehículo trató de embestir a un funcionario de Carabineros, el cual haciendo uso de las facultades legales, hace uso de su arma de fuego en tres oportunidades, impactando al vehículo, como también al acompañante de este móvil".

El oficial agregó que "la persona que resultó lesionada con arma de fuego se encuentra en el Hospital Regional, sin riesgo vital".

Los detenidos, conductor y acompañante, son adultos de nacionalidad chilena y cuentan con un amplio prontuario por delitos vinculados a amenazas, extorsión y varias reincidencias. Ambos tienen fijada su residencia en la Región de Coquimbo y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

