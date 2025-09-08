Carabineros incauto más de 400 kilos de droga en sector fronterizo de Antofagasta

Una incautación de 408 kilos de marihuana concretó Carabineros en el sector fronterizo de la Región de Antofagasta, droga que era trasladada a pie por al menos 10 personas, las que al percatarse de la presencia policial huyeron en el sector de Puritama.

El procedimiento se inició cuando carabineros del retén Tocorpuri detectaron huellas inusuales en la ruta B-245, lo que los llevó a iniciar un seguimiento por el sector, donde tras seis horas de persecución, a casi 5.000 metros de altura, el grupo de "correos humanos" abandonó los bultos con la droga y huyó.

"Son 14 sacos que contenían un total de 390 paquetes. Están encintados con huinchas adhesivas de color café. Es marihuana, un total de 408 kilos que se les logra arrebatar a estos individuos", señaló el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Christian Montre.

Por su parte el fiscal regional, Juan Castro Bekios, destacó que con esta nueva incautación, la cantidad total de droga recuperada en la región en lo que va del año asciende a 21,5 toneladas, sumando desde octubre del 2023 a la fecha 48,1 toneladas incautadas.

"Esto da cuenta de la magnitud del fenómeno del tráfico de drogas y cómo las organizaciones emplean distintas técnicas, desde el uso de distintos tipos de vehículos, hasta las técnicas más antiguas y tradicionales, como es el uso de correos humanos directamente a través de la frontera de nuestro país", concluyó.

Del mismo modo, el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, y el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, valoraron la labor de Carabineros en la zona fronteriza y destacaron el trabajo constante para evitar el ingreso de sustancias ilícitas por la región al país.

La investigación respecto a este hecho continúa con diligencias realizadas en conjunto la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros.