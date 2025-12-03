Carabineros recuperó en Antofagasta vehículo con patentes falsas robado en San Miguel
El operativo, realizado en Baquedano frustró el intento de sacar el Station Wagon del país.
Los dos detenidos, ambos extranjeros, se encontraban en situación migratoria irregular en Chile.
Carabineros de la Tenencia de Baquedano frustró un intento derobo de vehículos en un operativo de fiscalización en la Ruta 5 Norte en la Región de Antofagasta, donde detuvo a dos sujetos y recuperó un vehículo robado en la Región Metropolitana.
El procedimiento se dio en el marco de la Estrategia Operativa de la Zona de Carabineros de Antofagasta contra el crimen organizado, en el kilómetro 1428 de la Ruta 5 Norte, donde controló un vehículo Station Wagon, cuyas placas patentes no registraban encargo por robo, sin embargo, presentaban inconsistencias y, tras una inspección, se corroboró que eran falsificadas.
Al revisar el vehículo a fondo, se pudo establecer que mantenía encargo vigente por robo desde el 27 de noviembre de 2025 en la 12ª Comisaría de San Miguel y que sus dos ocupantes, ambos extranjeros, mantenían situación migratoria irregular en el país.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público que dispuso la respectiva formalización por los delitos de receptación y falsificación de instrumento público.