Corte de Antofagasta ratificó prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en Hito Cajón

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la prisión preventiva para los cinco policías bolivianos que fueron detenidos en el sector de Hito Cajón , sector fronterizo de la Región de Antofagasta, el domingo 25 de agosto.

En forma unánime el Tribunal de Alzada rechazó la solicitud de las defensas y respaldó la versión de la Fiscalía, de que los uniformados participaban en una operación de tráfico de drogas y que la situación de "estar varados en la nieve" fue una "puesta en escena".

Del mismo modo, la sala señaló que el ingreso al país se extendió por casi dos kilómetros, una distancia que descarta la posibilidad de un error y que los detenidos no hicieron nada para contactar a Carabineros, pese a tener un teléfono satelital.

Otro punto argumento fue que los policías no vestían uniformes ni distinciones oficiales y el vehículo en el que se movilizaban tenía una patente que no correspondía, además de los mensajes encontrados en el teléfono del jefe de la unidad policial, que "dejan patente la participación en acciones previas de tráfico".

Al respecto, el fiscal regional, Juan Castro Bekios, señaló “me parece importante destacar la contundencia de este fallo de nuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones, el que mediante un análisis exhaustivo de la evidencia que fue presentada ante la Corte, refutó de una manera contundente la versión que expuso la defensa según los dichos de los detenidos“.

Castro Bekios agregó que “construyó (la sala) una sólida argumentación para confirmar la resolución que concedió la prisión preventiva de los imputados, cuestión que desde nuestra perspectiva nos parece muy relevante“.

Los cinco policías fueron formalizados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas, junto a un sexto individuo, civil, también formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.