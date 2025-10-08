Dos restaurantes quedaron con prohibición de funcionamiento en Antofagasta

Un operativo de fiscalización intersectorial, coordinado por la Seremi de Seguridad Pública, concluyó con la prohibición de funcionamiento y sumarios sanitarios a los restaurantes Punto Perú y Sabor Urbano, ambos ubicados en el sector centro-norte de Antofagasta.

Las autoridades detectaron múltiples irregularidades que abarcan áreas sanitarias, laborales y de seguridad, las que representan un riesgo directo para la salud pública y la seguridad de clientes y trabajadores.

En el restaurante Punto Perú, ubicado en Avenida Rendic, la Seremi de Salud encontró deficiencias sanitarias calificadas como graves, incluyendo fecas de roedor, baratas y contaminación cruzada de alimentos.

La titular del organismo, Leonor Castillo, explicó que estas condiciones "representan un riesgo directo a la salud de las personas", lo que motivó la prohibición inmediata de funcionamiento, sumándose incumplimientos laborales detectados por la Dirección del Trabajo, que reportó a siete personas sin contratos ni registro de asistencia, además de falta de pago de cotizaciones. La Superintendencoa de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) también formularon cargos por instalaciones de gas y electricidad deficientes, y por la ausencia de identificación del jefe de local.

Similar escenario se registró en el local Sabor Urbano de calle Loa, donde Salud también aplicó sumario y prohibición por contaminación cruzada, acumulación de grasa en sistemas de extracción y malas prácticas en la manipulación de alimentos. La Inspección del Trabajo reportó al menos dos trabajadoras sin contrato, mientras que el Servicio de Impuestos Internos (SII) formuló cargos por no emisión de documentos tributarios. Adicionalmente, Carabineros cursó tres citaciones al Juzgado de Policía Local por infracción a la Ley de Alcoholes.

El seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy indicó que estas fiscalizaciones son una respuesta directa a denuncias de la comunidad y buscan garantizar espacios seguros, reiterando el llamado a la ciudadanía a "seguir denunciando por los canales oficiales".