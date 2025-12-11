En prisión preventiva quedó banda detenida por extorsión en Calama

El Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un clan familiar, compuesto por dos hombres y una mujer, que operaban en el sector de Limón Verde en la capital loína, quienes fueron detenidos por la PDI y formalizados por diversos delitos.

"En prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad quedaron dos ciudadanos venezolanos varones y una ciudadana chilena al ser formalizados por los delitos de usura reiterada, extorsión reiterada y asociación criminal". señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

El fiscal regional agregó que "según una investigación desarrollada en conjunto por la Fiscalía y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), los imputados se dedicaban a la entrega deprestamos informales conocidos como 'Gota a Gota' con altísimos intereses, aprovechando la desesperación y necesidad de las víctimas".

A la fecha se han detectado más de 10 víctimas de diversas nacionalidades, quienes cuando se retrasaban o incumplían el pago sufrían intimidación, amenazas y cobro violento.

"Si no se les pagaba, a través de las amenazas, extorsión y de la fuerza, se quedaban con especies de alto valor como camionetas, vehículos y algunas motocicletas", señaló el jefe de la Prefectura Provincial El Loa, subprefecto Christian Sayago.

En la diligencia se incautaron numerosas especies de alto valor, entre ellas vehículos (Toyota 4Runner, Ford Ranger Raptor), motos, joyas, artículos tecnológicos, computadores Apple y dinero en efectivo (292 dólares), además de una libreta con los movimientos de la actividad ilícita.

El Tribunal de Garantía fijó un plazo de investigación de 250 días ante la posible existencia de más afectados.