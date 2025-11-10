Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.6°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Experto explica por qué el sismo en Antofagasta se sintió tan fuerte

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Académico apuntó que el hipocentro de este movimiento de magnitud 5,5 estuvo muy cerca de la ciudad.

Experto explica por qué el sismo en Antofagasta se sintió tan fuerte
 Twentty
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El académico del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte (UCN) e investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden), Gabriel González, hizo un análisis científico para explicar por qué se sintió tan fuerte el sismo de magnitud 5,5 registrado este lunes en la capital regional.

Este movimiento, percibido a las 7:49 horas, generó alarma, caída de objetos menores, el corte de semáforos y algunos rodados en sectores aledaños, cuya intensidad, según el experto, fue alta debido a la cercanía del origen del temblor con la ciudad.

"Se sintió tan fuerte porque su hipocentro estuvo muy cerca de Antofagasta, prácticamente en la ciudad, en el sector de La Chimba. Eso hizo que el movimiento se sintiera con tanta intensidad", señaló González.

El especialista aclaró que este mecanismo "no es compatible con un sismo de subducción de los típicos que ocurren en la zona", por lo que requiere una revisión en profundidad para conocer en detalle su origen.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada