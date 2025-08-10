FACH investiga supuestos restos de avión desaparecido en 1962 en Morro Moreno

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) investiga el hallazgo de restos metálicos por parte de excursionistas en el Parque Nacional Morro Moreno, Región de Antofagasta, que podrían corresponder a una aeronave desaparecida en 1962.

Se trataría del avión Douglas B-26 Invader, desaparecido el 10 de mayo de 1962, que partió hacia el Cerro Moreno con la intención de realizar un vuelo de instrucción.

Sin embargo, durante el viaje perdió el contacto con la tierra. A bordo se encontraba el teniente Mario Sepúlveda Zúñiga y los subtenientes Gracián Figueroa Navarrete y Pedro Gutiérrez, quienes fueron declarados fallecidos tras la desaparición.

De acuerdo a La Estrella de Antofagasta, el grupo de excursionistas encontró en una zona del parque piezas oxidadas que podrían corresponder al fuselaje, marcos de ventanas y telas quemadas de la aeronave.

Mauro Gómez, uno de los excursionistas, precisó a dicho medio que junto a otros siete amigos subieron aproximadamente 19 kilómetros por el cerro hasta encontrar los restos, que corresponderían a una aeronave militar por su grosor y forma de los marcos de las ventanas.

"Vimos en un inicio algunos trozos de metal, y cada vez que más escalábamos sobre el morro comenzamos a encontrar restos de metal con remaches y aluminio. Sabíamos que ya se habían localizado estos restos antes, pero las lluvias a cada tanto los tapaban", señaló.

Ante el hallazgo, la FACH confirmó que dispusieron al personal de la Quinta Brigada Aérea para realizar análisis en el terreno. "En un proceso que debe ser minucioso, detallado y que tomará varias jornadas de trabajo, de manera de asegurar que se cubra toda el área de interés", señalaron en un comunicado.

Asimismo, aseveraron que no es posible asegurar fehacientemente si los restos corresponden al B-26 Invader, debido a que han ocurrido otros accidentes aéreos en la zona, también conocida como "Triángulo del Morro Moreno".

"En la zona del Morro Moreno, entre los años 1955 y 1981, se produjeron ocho accidentes aéreos en distintos lugares, donde se vio involucrado material que no solamente pertenecía a la Fuerza Aérea, por lo tanto, sin realizar los peritajes correspondientes no se puede aseverar que los restos encontrados correspondan a la aeronave B-26 NO 838", precisaron.