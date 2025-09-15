Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.6°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Fijan preparación de juicio oral en Antofagasta por Democracia Viva

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

De esta preparación queda excluído Daniel Andrade, para quien el mismo tribunal dispuso la reapertura de la investigación por 45 días, a raíz de diligencias pendientes.

Fijan preparación de juicio oral en Antofagasta por Democracia Viva
 Fiscalia Antofagasta
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Para este 29 de septiembre se fijó la audiencia de preparación de juicio oral contra seis de los siete acusados en la la causa unificada del Caso Convenios en Antofagasta, que agrupa cuatro aristas, entre ellas Democracia Viva.

De esta preparación queda excluído Daniel Andrade, para quien el mismo tribunal dispuso la reapertura de la investigación por 45 días, a solicitud de su defensa por diligencias pendientes.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, indicó que “Con esto estamos evitando dilaciones innecesarias y demostrando a la ciudadanía nuestro compromiso con la transparencia y el ágil desenvolvimiento de los procesos, en aras del interés público".

Los seis acusados  son Carlos Contreras, Paz Fuica, la desaforada diputada Catalina Pérez en el caso de Democracia Viva. Respecto a Fibra a Carlos Contreras y Paz Fuica, se suman , Mery Donoso, Lorena Cisternas.

En el caso de Tomarte figuran al exseremi Contreras y Fuica se suma Kelly Betancourt, por Fusupo, en tanto, los acusados son Carlos Contreras y Paz Fuica.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada