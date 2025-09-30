Síguenos:
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Incendio de grandes proporciones afecta a minera Lomas Bayas en Sierra Gorda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un incendio de grandes proporciones afecta a la minera Lomas Bayas, ubicada en Baquedano, en la comuna de Sierra Gorda, Región de Antofagasta.

El siniestro inició en el patio de residuos de la minera, donde trabaja la brigadas de emergencia de la empresa y compañías de bomberos de Sierra Gorda y Antofagasta, además del apoyo de camiones aljibes del municipio.

La empresa dijo que "no se reportan personas lesionadas y los trabajadores cercanos al área afectada fueron evacuados oportunamente a lugares seguros".

De acuerdo a Bomberos, el trabajo de extinción podría extenderse por varias horas.

