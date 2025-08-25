Incendio destruyó dos inmuebles en Antofagasta

Más de 80 bomberos trabajaron la tarde de este lunes en un incendio en el sector centro alto de Antofagasta, donde resultaron cinco inmuebles afectados, dos de ellos con daños totales y siete personas damnificadas.

El siniestro comenzó aproximadamente a las 15:20 horas en una vivienda de la calle Alfonso Meléndez, donde rápidamente comenzó a propagarse el fuego por lo que Bomberos declaró alarma de incendio.

"Se trabajó en conjunto con seis compañías que llegaron al lugar. Se hizo un trabajo de corte de propagación y dos casas quedaron completamente destruidas por el fuego y tres casas parcialmente afectadas por daños de agua", explicó el tercer comandante de Bomberos Vladimir Eterovic.

Del mismo modo, antes de la llegada de Bomberos al lugar, tres personas fueron derivadas hasta el Cesfam Oriente con quemaduras menores.

Las causas y origen del fuego serán establecidas por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.