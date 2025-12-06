Mayor operación del año del OS-7 terminó con 30 detenidos en Antofagasta

Un total de 30 personas fueron detenidas tras una masiva operación coordinada entre la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional y el OS7 de Carabineros en Antofagasta, la intervención, calificada como la mayor de su tipo concretada en la ciudad en los últimos años, abarcó el allanamiento de 23 domicilios simultáneamente.

”Fueron allanados veintitrés inmuebles que efectuaban la venta de de drogas, principalmente, clorhidrato de cocaína, pasta base y marihuana, produciéndose la detención de 30 personas, nueve de ellas mujeres y dieciocho hombres chilenos, además de dos personas de nacionalidad colombiana y un venezolano”, señaló el general Cristian Montre, jefe de Zona de Carabineros.

En estos allanamientos se incautó marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina, además de dos chalecos antibalas -uno con placas balísticas, un cartucho calibre 9 mm y $4.252.000 en efectivo.

Al respecto, el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, señaló "Como Fiscalía, no solo estamos preocupados del combate de las organizaciones criminales responsables de las grandes internaciones de drogas, sino que también, y de manera muy especial, de la venta de droga en los barrios y poblaciones de la región".

Castro Bekios advirtió que la venta de drogas "además de poner en riesgo la salud de la población, actúa como un catalizador para otros delitos graves, como robos e incluso homicidios".

Esta operacion, que se extendió por más de 15 horas y contó con el apoyo de personal del OS7 proveniente de Calama, Iquique y Copiapó, y se confirmó que un sujeto que intentó huir a través de los techos falleció mientras recibía atención médica tras sufrir un desvanecimiento, hecho que es investigado de forma paralelea por la Brigada de Homicidios de la PDI.

Todos los detenidos, cuyas edades fluctuan entre los 15 y los 66 años y la mayoría posee antecedentes penales por delitos como robos, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas, fueron puestos a disposición de la Justicia.