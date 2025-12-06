Mayor operación del año del OS-7 terminó con 30 detenidos en Antofagasta
Se logró neutralizar 23 focos de microtráfico y se incautó drogas, armas y otros elementos.
Estrategia busca desarticular venta en los barrios, la que actúa como "catalizador" de otros delitos.
Un total de 30 personas fueron detenidas tras una masiva operación coordinada entre la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional y el OS7 de Carabineros en Antofagasta, la intervención, calificada como la mayor de su tipo concretada en la ciudad en los últimos años, abarcó el allanamiento de 23 domicilios simultáneamente.
Castro Bekios advirtió que la venta de drogas "además de poner en riesgo la salud de la población, actúa como un catalizador para otros delitos graves, como robos e incluso homicidios".
Esta operacion, que se extendió por más de 15 horas y contó con el apoyo de personal del OS7 proveniente de Calama, Iquique y Copiapó, y se confirmó que un sujeto que intentó huir a través de los techos falleció mientras recibía atención médica tras sufrir un desvanecimiento, hecho que es investigado de forma paralelea por la Brigada de Homicidios de la PDI.
Todos los detenidos, cuyas edades fluctuan entre los 15 y los 66 años y la mayoría posee antecedentes penales por delitos como robos, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas, fueron puestos a disposición de la Justicia.
La mayor operación del año del OS-7 y Sacfi culminó con 30 detenidos y la neutralización de 23 focos de microtráfico en diversos sectores de #Antofagasta, donde se incautó drogas, armas y otros elementos utilizados para pesar y dosificar las sustancias ilícitas. @Cooperativa pic.twitter.com/PeDarIDYHQ— Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) December 6, 2025