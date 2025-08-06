Millonaria incautación de productos falsificados de Apple en Antofagasta

Al rededor de 2.300 productos falsificados de la marca Apple fueron incautados por Carabineros en un operativo que intervino diversos locales del centro comercial Caracol Centenario en pleno centro de Antofagasta, donde fueron detenidas 15 personas.

El mayor Sebastián Soto de la Tercera Comisaría de la capital regional detalló que "se realizó esta fiscalización, logrando la detención de 15 personas, de las cuales 14 son de nacionalidad extranjera y uno chileno. Tres de ellos se encuentran en situación irregular y se logra incautar alrededor de 2.300 trescientas especies".

Este operativo se generó tras la denuncia de la marca afectada y el OS-9 de Carabineros adoptó las doligencias junto a la Fiscalía Local. Esto permitió la incautación de carcasas para celulares, cargadores, cables de conexión, audífonos y baterías externas, entre otros elementos, avaluados en cerca de 130 millones de pesos.

Entre las irregularidades que presentaban los productos, estos no tenían códigos QR, sus cajas eran defectuosas, los números IMEI se repetían y eran comercializados a precios por debajo del valor mercado.

De los 15 detenidos este miércoles 12 fueron formalizados por delitos contra la Ley de Propiedad Industrial y quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Los otros tres no contaban con documentacion por lo que su detención se amplió por 48 horas.