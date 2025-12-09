Operación de la PDI interceptó una tonelada de droga en Taltal

Con casi una tonelada de droga incautada y la detención de 11 personas finalizó la Operación Luna Llena de la PDI, que tras más de un año neutralizó el tránsito de droga y la estructura logística de una banda criminal transnacional que utilizaba la Región de Antofagasta para ingresar la sustancia al país.

Esta operación de la Brigada Antinárcoticos y Contra el Crimen Organizado, se concretó en dos procedimientos realizados los días 6 y 8 de diciembre en la comuna de Taltal, donde fueron interceptados cinco vehículos, tres de ellos camionetas tipo mineras, en los que se transportaba la droga.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, indicó que "somos la región que por lejos más droga incauta en Chile y eso requiere el trabajo mancomunado de diversas instituciones. Por nuestra parte seguiremos en este trabajo profesional con el objeto de seguir y continuar desmantelando organizaciones criminales de carácter transnacional que pretenden ingresar enormes cantidades de droga a nuestro país".

El decomiso incluyó más de 600 kilos de marihuana, 80 kilos de clorhidrato de cocaína, pasta base, ketamina, resina de hachís y además dos armas de fuego calibre 9 milímetros con sus números de serie borrados, vehículos, aparatos de comunicación y dinero en efectivo, entre otras especies.

"Nuevamente logramos neutralizar rutas utilizadas por estas organizaciones criminales. La incautación de más de 900 kilos confirma la efectividad del trabajo investigativo coordinado y reafirma nuestro compromiso con la persecución del crimen organizado", indicó el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI.