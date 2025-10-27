Operativo en playa de Antofagasta: clausuras, detenidos y toneladas de basura retirada

Un operativo de fiscalización integral se realizó este fin de semana en el balneario Juan López en Antofagasta, donde se cursaron infracciones, se detuvo a dos personas y algunos recintos fueron clausurados.

Respecto a los resultados, carabineros de la SIP y Grupo Centauro realizaron un total de 96 controles de identidad, en los que resultaron dos personas con órdenes de aprehensión vigente detenidas y la Policía Marítima constató ocupaciones que no responden a las normas legales.

La Seremi de Salud prohibió el funcionamiento a "Vitoco Restaurant" tras detectar fecas de roedores. Además el local que no cuenta con la resolución sanitaria para la manipulación y venta de alimentos.

Jorge Cortés-Monroy, seremi de Seguridad Pública, explicó que "hemos realizado las correspondientes denuncias por parte de personal fiscalizador, con el objetivo que se superen las deficiencias observadas respecto al funcionamiento de locales comerciales".

El director de Seguridad Pública municipal, Gonzalo Castro, indicó que "en esta jornada de fiscalización, nuestra municipalidad y sus servicios han desarrollado diferentes notificaciones en relación a la ley del alcoholes, de rentas y ley de tránsito. Así mismo se han desarrollado controles vehiculares".

Castro agregó que "también se retiraron más de 30 toneladas de objetos voluminosos desde este balneario. La acción y el compromiso, es mantener la seguridad en todos los sectores de la comuna, incluido el balneario de Juan López".