PDI detuvo a sospechoso de brutal crimen en Antofagasta: Es primo de la víctima

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó este lunes prisión preventiva para C.A.P.C., de nacionalidad ecuatoriana, detenido por la PDI como presunto autor del homicidio en los acantilados al norte de La Portada en Antofagasta

La magistrada Marisol Melgarejo ordenó el ingreso del imputado al Centro de Cumplimiento Penitenciario por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de investigación de 90 días.

Las rápidas pesquisas, desarrolladas por la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI y el equipo ECOH de la Fiscalía Regional, permitieron identificar y detener al sujeto, quien además es primo de la víctima.

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, detalló que "esta persona fue ejecutada con al menos tres disparos directamente hacia su cuerpo, dos en la zona del tórax y uno en la zona de la cabeza, no sin antes haberlo maniatado de pies, de manos, y luego lanzarlo desde el acantilado del sector de La Portada desde una altura de aproximadamente 47 metros".

Castro Bekios indicó que debido a la planificación del hecho permite presumir que el crimen se trataría de un sicariato, en el que habrían participado al menos tres o cuatro personas.

Vínculo con crimen organizado

La investigación maneja la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a organizaciones de origen ecuatoriano, que opèran en un campamento del sector centro alto de Antofagasta.

"No descartamos, que este macabro homicidio tenga relación efectivamente con las diligencias que se realizaron por la misma Brigada de Homicidios en el campamento Génesis II, donde también la organización que se estaba investigando era de origen ecuatoriano", señaló el fiscal regional.

Las diligencias de la PDI y la Fiscalía se orientan a ubicar y detener a los otros posibles partícipes en el delito, uno estaría identificado y tendría una orden de detención pendiente.