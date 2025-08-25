Sujeto con orden de expulsión fue detenido con droga en Antofagasta
Detenido tiene 36 años, es de nacionalidad colombiana y fue entregado a la PDI por Carabineros.
Se juega: Universidad de Chile recibirá a Everton en el Nacional
Autoridad de Conmebol denunció que desalojo de hinchas de la U no fue solicitado
Prensa argentina acusó que barristas liberados de la U iniciaron "cacería" contra hinchas de Independiente
Así fue la captura de los peligrosos reos que escaparon de la cárcel de Valparaíso
La declaración pública de Michael Clark por incidentes en Argentina
Igor Ochoa: El técnico de Independiente se equivocó rotundamente
Un hombre con orden de expulsión administrativa fue detenido este lunes por carabineros de la Tercera Comisaría de Antofagasta, en el marco de un control vehícular en el sector centro alto de la ciudad.
Este hecho se registró en el sector de Alfonso Meléndez y Calle 3 Norte, donde fue fiscalizado el conductor de un vehículo, quien presentó una licencia de conducir que resultó ser falsificada.
Tras la detención, funcionarios policiales encontraron en su poder cinco bolsitas con clorhidrato de cocaína y entregaron al sujeto a la Policía de Investigaciones para que de cumplimiento a la orden de expulsión.
🚨 Carabineros 3ª Comisaría #Antofagasta detiene a conductor que presenta licencia falsificada cuando es fiscalizado y portaba 6 bolsas pequeñas con clorhidrato de cocaína.— Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) August 25, 2025
Además registra orden de expulsión por lo que es entregado en el cuartel de @PDI_Antofagasta#OrdenYPatria pic.twitter.com/tnQGKosHk5