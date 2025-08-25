Sujeto con orden de expulsión fue detenido con droga en Antofagasta

Un hombre con orden de expulsión administrativa fue detenido este lunes por carabineros de la Tercera Comisaría de Antofagasta, en el marco de un control vehícular en el sector centro alto de la ciudad.

Este hecho se registró en el sector de Alfonso Meléndez y Calle 3 Norte, donde fue fiscalizado el conductor de un vehículo, quien presentó una licencia de conducir que resultó ser falsificada.

Tras la detención, funcionarios policiales encontraron en su poder cinco bolsitas con clorhidrato de cocaína y entregaron al sujeto a la Policía de Investigaciones para que de cumplimiento a la orden de expulsión.