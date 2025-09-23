Síguenos:
País | Región de Arica

Cadáver con data de cuatro meses apareció en vertedero municipal de Arica

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
En portada

Un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición fue encontrado este martes en el vertedero municipal de Arica.

El fiscal Rodrigo González informó que los peritajes preliminares apuntan a que "la data de muerte es de al menos cuatro meses, encontrándose todavía por determinar las causas de muerte y el sexo de la persona, que todo indica que correspondería a una persona adulta". 

Funcionarios del Servicio Médico Legal, el equipo ECOH de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI concurrieron al sitio del suceso.

