Conductor de bus falleció tras fuerte colisión en límite de Arica y Tarapacá

Un conductor falleció en un accidente de tránsito se produjo este viernes en la Ruta 5 Norte, en el tramo cercano a la Cuesta de la Cultura Chinchorro, en el límite regional de Arica y Tarapacá.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 19:30 horas, involucró la colisión de un bus que transportaba a aproximadamente 45 pasajeros con una máquina que realizaba trabajos en la vía.

Según el reporte, el bus impactó inicialmente con la máquina de trabajo, resultando lesionado un operario que se encontraba en el lugar. Posteriormente, el bus continuó su trayectoria hasta impactar con la ladera de un cerro.

El conductor del bus, un hombre de aproximadamente 60 años, quedó atrapado tras el impacto. A pesar de las diversas maniobras de reanimación realizadas por el personal de emergencia, falleció en el lugar.

Además del conductor fallecido, se reporta que aproximadamente 40 pasajeros resultaron con diversas lesiones, sumándose al trabajador previamente impactado.

Personal de bomberos se encuentra trabajando en la zona, y las ambulancias tardaron alrededor de una hora y diez minutos en llegar para trasladar a los heridos a la ciudad de Arica.

Se espera la llegada de la SIAT de Carabineros para iniciar los peritajes correspondientes y establecer las causas exactas de este lamentable suceso que mantiene la Ruta 5 Norte cortada.