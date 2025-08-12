Investigan hallazgo de cuerpo con dos impactos de bala en Arica

Personal de la PDI y del equipo ECOH de Fiscalía trabajan tras el hallazgo de un cuerpo con dos impactos de bala en el rostro en el sector de Playa Las Machas, en la comuna de Arica.

La fiscal Paulina Brito relató que "nos constituimos como equipo ECOH junto a la Policía de Investigaciones, mientras se mantenía el resguardo del sitio del suceso por parte de Carabineros, donde se pudo constatar que se encontraba un sujeto aparentemente extranjero, de aproximadamente 25 años de edad, el cual mantenía impactos balísticos en su cabeza y se está constatando por parte de Lacrim su identificación".

La investigación se centra actualmente en acceder a registros de cámaras de seguridad del sector, ya que la zona es muy oscura, sin alumbrado público, y no se reporta la presencia de testigos.