PDI desarticuló red peruana de tráfico de ketamina con policías implicados

La Fiscalía de Arica y la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Arica, lograron desarticular una importante red peruana de tráfico de ketamina hacia Chile.

La operación culminó con la detención de cinco imputados de nacionalidad peruana, entre los cuales se encuentran dos funcionarios activos de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Operación "Ruta Oculta" y la infiltración policial

Bajo el nombre de "Ruta Oculta”, la operación investigativa se centró en organizaciones dedicadas al ingreso de droga, particularmente ketamina, desde Perú, utilizando vehículos particulares para ocultar la sustancia.

Tras identificar un perfil específico de la agrupación criminal, la madrugada del martes se detectó el ingreso regular de dos vehículos de placa patente peruana por el Complejo Fronterizo de Chacalluta. Esto activó un operativo de seguimiento inmediato de ambos móviles.

En el transcurso de las diligencias, el personal policial procedió a fiscalizar un primer vehículo en el sector de la avenida Capitán Ávalos. Este móvil era conducido por uno de los funcionarios de la PNP, quien estaba acompañado por otro sujeto.

La revisión del automóvil reveló, ocultos en el sector del “torpedo”, un total de 10 paquetes contenedores de droga que arrojaron 11,6 kilos de ketamina. Además de la droga, se incautaron dos teléfonos móviles y 500 dólares.

Incautación y detalles de la vigilancia

Posteriormente, las intensas diligencias permitieron la fiscalización del segundo vehículo. Este era conducido por el otro funcionario policial peruano y lo acompañaban un hombre y una mujer.

La subprefecta Geraldine Chacana, jefa (s) de la Brianco de la PDI Arica, explicó que los blancos de investigación cambiaban periódicamente de vehículos y placas patentes.

Estos automóviles estaban especialmente acondicionados para el ocultamiento de la droga en su interior. Se estableció que el segundo vehículo proveía cobertura y vigilancia ante la presencia policial en la ruta, mientras que el primero transportaba directamente el cargamento de droga.

La Fiscalía de Arica informó que formalizará este miércoles a los cinco imputados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.