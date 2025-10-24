Vecina fue eliminada de grupo de WhatsApp por "conflictiva": Justicia ordenó reintegrarla

Una vecina fue eliminada del grupo de WhatsApp de su condominio en Arica por ser considerada "conflictiva" y por "ventilar diversos problemas" a través de la red social.

Todo comenzó cuando la delegada del Block D del conjunto habitacional "Terrazas del Alto" decidió expulsarla del chat comunitario. Tiempo después, los vecinos utilizaron ese mismo grupo para realizar una votación sobre una cuota navideña, proceso del que la afectada quedó fuera.

Fue entonces que la mujer acudió a la justicia y presentó un recurso de protección contra la delegada y el comité administrativo del recinto.

Según informó el Poder Judicial, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones estableció que el grupo de WhatsApp del condominio se utiliza como medio habitual de comunicación, deliberación y votación interna. Por ello, la expulsión de la mujer no fue un hecho menor, sino una medida que vulneró sus derechos.

El fallo señala que la delegada del block, Jocelyn Flores, admitió haber sacado a la vecina del grupo de WhatsApp después de una votación en la que la mitad de los residentes estuvo de acuerdo, argumentando que ella generaba conflictos en el chat.

Sin embargo, la Corte consideró que esa razón fue arbitraria, ya que no existe ninguna norma que permita excluir a una copropietaria de los canales de información del condominio.

El tribunal ordenó que, una vez que la sentencia quede ejecutada, la delegada reincorpore a la vecina al grupo de WhatsApp —o a cualquier otro medio oficial de comunicación— dentro de un plazo máximo de 48 horas y que no vuelva a repetir una acción similar.