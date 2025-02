Desierto de Atacama es elegido dentro de los 5 lugares del mundo para hacer turismo nocturno

El medio BBC Mundo destacó al Desierto de Atacama como uno de los cinco mejores lugares del mundo para hacer turismo nocturno, el único de América Latina en el listado.

El ranking fue elaborado por la fotógrafa y periodista de National Geographic, Stephanie Vermillon, quien ubicó al Desierto de Atacama en el tercer lugar.

"Atacama tiene los cielos nocturnos más despejados que he visto nunca, y cielos despejados durante tantas noches seguidas como nunca he visto. Ves un manto de estrellas, más estrellas de las que nunca has visto en toda tu vida", aseguró Vermillon.

El medio británico también destacó la presencia de observatorios y telescopios especiales, como el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), uno de los sistemas de telescopios más potentes de la Tierra para estudiar el universo.

Por otra parte, Vermillon aseguró que "el paisaje que te rodea también te hace sentir como si estuvieras ahí fuera, entre las estrellas: miras a tu alrededor y te parece estar en Marte o en la Luna. La NASA utiliza partes de Atacama para probar sus misiones en busca de vida en Marte, porque Atacama tiene paisajes muy 'marcianos'".

"Atacama es realmente el siguiente nivel", concluyó.

El listado incluyó las auroras boreales de Islandia, el festival Up Helly Aa en Escocia, un safari nocturno en Zambia y los mercados nocturnos de Taiwán.

Los 5 mejores lugares para hacer turismo nocturno, según la BBC: