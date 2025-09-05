Más de cuatro toneladas de cables de cobre robados recuperó la PDI en Atacama

La Policía de Investigaciones halló más de cuatro toneladas de cableado de cobre en un sector cercano a la Ruta C-309 en la comuna de Diego de Almagro, donde llegaron tras una denuncia de trabajadores mineros por la presencia del material en el camino.

El subprefecto Carlos Salinas, jefe subrogante de la Prefectura Provincial Copiapó, señaló “La PDI rápidamente activó un operativo que permitió constatar la presencia de las especies, desarrollando indagatorias que permitieron establecer que el material sustraído pertenecía a una empresa minera de la Región de Atacama”.

Salinas añadió que "en el sitio de suceso se logró determinar que el hallazgo corresponde a un kilómetro y medio de cableado de cobre, con un peso de cuatro toneladas, material avaluado en más de 85 millones de pesos“.

Tras las pericias respectivas y en coordinación con la Fiscalía local de Caldera, el material recuperado por la PDI fue devuelto a su propietario.