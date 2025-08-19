Aysén: Condenan a dos exdetectives por mentir en causa de drogas

El Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a dos exfuncionarios de la PDI por el delito de faltar maliciosamente a la verdad en un informe policial, correspondiente a un allanamiento por drogas realizado en agosto de 2023, en la comuna de Aysén.

Inicialmente, se abrió una causa penal contra el inspector y el subinspector por obstrucción de la mentada investigación, pues fueron acusados de haber manipulado evidencia cuando una mujer recibió encomiendas con sustancias.

Según los antecedentes del caso, ella guardó el paquete en un vehículo, pero cuando la policía realizó el allanamiento, la droga fue encontrada al interior de su vivienda, desde donde incautaron 6 kilos de marihuana y 22 gramos de ketamina.

Finalmente, el magistrado Patricio Zúñiga los absolvió del delito de obstrucción a la investigación, y los condenó por faltar maliciosamente a la verdad, imponiendo una pena de 600 días de cárcel a cada uno, aunque se accedió a la remisión de la misma.

Conocida la sentencia, el fiscal Matías Manzano admitió que "pretendíamos una pena superior, de cuatro años, que fue lo que planteamos en nuestra acusación. Ahora bien, habrá que determinar cuál fue el fundamento concreto y jurídico del tribunal para la rebaja a los 600 días".

Los exdetectives también quedaron sujetos a la medida de firma mensual durante este periodo.