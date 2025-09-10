Síguenos:
País | Región de Coquimbo

Alerta roja en Paihuano por incendio que ha consumido 15 viviendas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Al menos seis vehículos han resultado quemados por las llamas.

Se espera que el siniestro esté controlado durante la madrugada de este miércoles.

Alerta roja en Paihuano por incendio que ha consumido 15 viviendas
 ATON (referencial)
Senapred decretó alerta roja en la comuna de Paihuano, en la Región de Coquimbo, por un incendio forestal que ha afectado al menos a 15 viviendas y seis vehículos.

El siniestro, originado en el sector de Tres Cruces, ya se encuentra controlado, pero en fase de combustión, por lo que se espera sea extinguido durante esta madrugada.

Personal de Bomberos, Conaf y Carabineros trabajan en el lugar, mientras que no se registran lesionados producto del siniestro.

Se han registrado una serie de cortes de ruta en el sector, para ayudar en el combate contra las llamas.

