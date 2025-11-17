Síguenos:
Tópicos: País | Región de Coquimbo

Ciclista rescató a cuatro jóvenes arrastrados por el oleaje en La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El deportista Francisco Boldo se lanzó al mar para auxiliar a cinco adolescentes afectados por la corriente en un balneario cercano a la Avenida del Mar.

Personal de emergencias sigue en busca de otro menor de edad a quien el civil no pudo rescatar.

 ATON (referencial)

"Los niños me hundían y tuve que tranquilizarlos, enseñarles a respirar porque no sabían nadar", relató el deportista.
El ciclista Francisco Boldo se lanzó al mar para asistir a cinco jóvenes argentinos que fueron arrastrados por el fuerte oleaje mientras se bañaban en la playa este lunes, sacándolos hacia la Avenida del Mar en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo.

"Me tiré con todo; sé nadar muy bien y vi que podía ayudar. Me concentré en tranquilizarme; entré relajado al mar, preparado para poder sacar a esos niños", relató el deportista.

Según Boldo, nunca imaginó que podría rescatar a cuatro personas: "Fue muy impactante. Los niños me hundían y tuve que tranquilizarlos, retarlos, enseñarles a respirar porque no sabían nadar. Les enseñé a flotar para calmarlos y poder seguir salvando a sus hermanos".

Sin embargo, un adolescente de 17 años fue arrastrado por la corriente y no pudo ser retenido por el civil. Desde entonces, personal de la Gobernación Marítima de Coquimbo, junto al GOPE de Carabineros realizan labores de búsqueda en el balneario.

Debido a este caso, las autoridades insistieron en evitar el ingreso al mar cuando existan condiciones de marejadas o fuerte oleaje.

