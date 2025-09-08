Síguenos:
Región de Coquimbo

Hombre murió ahogado tras intentar salvar a sus perritos en Salamanca

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La víctima se lanzó a una piscina de regadío para auxiliar a sus mascotas, pero debido al agotamiento no logró salir.

Hombre murió ahogado tras intentar salvar a sus perritos en Salamanca
 ATON (referencial)

El hecho generó profunda conmoción en la comunidad local.

Un hombre murió ahogado tras intentar rescatar a sus perritos en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo.

Según la información policial, el hecho, ocurrido el domingo en el sector de Chuchiñi, se dio cuando la víctima se lanzó a una piscina de regadío para auxiliar a sus mascotas que habían caído al agua.

Testigos señalaron que el hombre se agotó durante el rescate, por lo que terminó ahogándose y perdiendo la vida en el lugar.

"Pese a los esfuerzos de reanimación, solo se logró constatar el fallecimiento por inmersión", informó el teniente Víctor Caro, de la Subcomisaría de Salamanca.

Por instrucción del Ministerio Público, las indagaciones quedaron a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI.

Este desenlace generó profunda conmoción en la comunidad local.

