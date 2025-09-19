La Pampilla: Municipio ha retirado más de 77 toneladas de basura

Un intenso operativo de limpieza se desarrolla en el recinto de La Pampilla en Coquimbo, donde hasta el 19 de septiembre se han retirado 77.320 kilos de desechos acumulados durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

El trabajo es realizado por más de 650 funcionarios municipales, quienes despliegan labores de aseo y ornato en distintos puntos, como la Pérgola Pampillera y el escenario Monumental.

Para estas tareas se han utilizado camiones tolva, retroexcavadoras y maquinaria especializada de aspirado y barrido, además de sanitización de carpas.

El administrador municipal y coordinador general de La Pampilla, David Díaz López, destacó que mantener el recinto en condiciones óptimas exige un esfuerzo permanente. "Contamos con un equipo que ha trabajado de manera incansable para garantizar la limpieza y la seguridad de quienes asisten a la fiesta más grande de Chile", señaló.

Las labores de aseo se suman a medidas de seguridad implementadas este año, como la instalación de más de 30 cámaras de televigilancia, el uso de drones y el trabajo conjunto con Carabineros e inspectores municipales para resguardar a los asistentes.