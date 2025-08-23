Como un alivio por la situación de escasez hídrica que atraviesa la zona del Valle del Elqui en la Región de Coquimbo, este viernes el sector de Alcohuaz hacia la cordillera recibió nevazones, que solo dejaron caras felices en sus habitantes de la comuna de Paihuano.

El alcalde Hernán Ahumada destacó que "significa un pequeño alivio para nuestros agricultores y crianceros que con tantas ganas esperábamos esto. Recordemos que estamos pasando una situación hídrica bastante compleja, no solamente en la comuna de Paihuano, en la zona norte".

Escucha el informe completo de Carlos Ruiz en Cooperativa.

