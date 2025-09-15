Al menos tres locales comerciales afectados dejó incendio en el centro de Temuco

Al menos tres locales comerciales se vieron afectados por un incendio registrado durante la tarde de este lunes en el centro de Temuco, en la Región de La Araucanía.

El siniestro comenzó cerca de las 19:30 horas en una vivienda particular ubicada en Lautaro con General Mackenna, para posteriormente expandirse hacia otros inmuebles cercanos.

No se reportan lesionados por la emergencia, la que se encuentra prácticamente controlada por el personal de Bomberos.