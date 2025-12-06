Alerta preventiva en La Araucanía por riesgo de incendios forestales

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva por riesgo de incendios forestales en la Región de La Araucanía, por las altas temperaturas pronosticadas para este fin de semana.

De acuerdo a la institución, las máximas superarán los 28 grados, lo que podría derivar en la generación y propagación de estas emergencias.

El director regional de La Araucanía, Ian Gorayeb, explicó que "con la información recopilada con la Dirección Meteorológica de Chile y CONAF, Senapred Araucanía ha determinado una alerta temprana preventiva por incendios forestales a contar del sábado 6 de diciembre hasta el día lunes 8 de diciembre. Esto es por las altas temperaturas que experimentaremos, sobre todo en el valle de la región, llegando a los 31, 32 grados".

"Las recomendaciones, como siempre, son mantenerse informados e informadas de las condiciones meteorológicas en los canales oficiales", aseveró.

Por su parte, el seremi de Salud de La Araucanía, Andrés Cuyul, entregó algunas recomendaciones ante las altas temperaturas: "Hacemos un llamado al autocuidado a toda nuestra población, poniendo especial atención a nuestros niños, niñas, personas embarazadas, mayores y enfermos crónicos", señaló.

"Evitemos exponernos al sol entre las 11:00 de la mañana y las 17:00 horas. Usemos ropa holgada, ojalá de colores claros, usar protector solar de factor 30 en adelante y aplicarlo media hora antes de salir al exterior", advirtió.

Hasta el momento no se han reportado focos de incendio en la región. No obstante, las autoridades señalaron que están monitoreando la Provincia de Malleco y Cautín, respecto a posibles emergencias.