"Asesino de la tijera" fue condenado a 20 años de presidio

A una pena de 20 años de presidio efectivo fue condenado Alfredo Bravo, de 41 años, conocido como el "asesino de la tijera", por un hecho ocurrido en febrero de 2024 en la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a la investigación, Bravo provocó al menos 49 heridas cortopunzantes a Rodrigo Faúndez, de 49 años, quien falleció producto de la gravedad de las lesiones.

El fiscal Héctor Leiva relató que Faúndez "dejó estacionado su vehículo a la entrada de este camino y posteriormente la familia solo encontraba el vehículo, no encontraba a la víctima. Se inició esta investigación por una presunta desgracia, se comenzó una búsqueda, logrando encontrar aproximadamente a 150-200 metros del lugar el cuerpo de la víctima sin vida y con una serie de heridas producto de la acción de terceros".

La pena fue mayor ya que se tomó en consideración el ensañamiento y la alevosía para cometer el crimen.