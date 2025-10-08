Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.9°
Humedad75%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Región de La Araucanía

Atacan a balazos domicilio de exdirector del SII Juan de Dios Fuentes en Ercilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un operativo policial y militar se despliega en Pidima por este hecho, que no dejó personas lesionadas.

Atacan a balazos domicilio de exdirector del SII Juan de Dios Fuentes en Ercilla
 Cedida

No se ha informado de detenidos.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un ataque a balazos se registró este miércoles en la comuna de Ercilla, en La Araucanía, afectando a la vivienda de la familia de Juan de Dios Fuentes, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la región durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Según la información reportada, el incidente, ocurrido en el Fundo Centenario, sector Pidima, motivó el despliegue de un amplio operativo que incluye tanto a personal policial como a efectivos del Ejército.

Aunque el ataque dejó impactos de bala en algunos vehículos que se encontraban en el lugar al momento de los hechos, no se reportaron personas lesionadas.

Carabineros inició las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada