Atacan a balazos domicilio de exdirector del SII Juan de Dios Fuentes en Ercilla

Un ataque a balazos se registró este miércoles en la comuna de Ercilla, en La Araucanía, afectando a la vivienda de la familia de Juan de Dios Fuentes, exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la región durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Según la información reportada, el incidente, ocurrido en el Fundo Centenario, sector Pidima, motivó el despliegue de un amplio operativo que incluye tanto a personal policial como a efectivos del Ejército.

Aunque el ataque dejó impactos de bala en algunos vehículos que se encontraban en el lugar al momento de los hechos, no se reportaron personas lesionadas.

Carabineros inició las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.