Brutal maltrato animal en Temuco: Perro fue encontrado con sus patas mutiladas

La Municipalidad de Temuco presentó una querella criminal por ensañamiento y maltrato animal contra quienes resulten responsables del brutal caso de Vicente, un perro encontrado con sus extremidades delanteras y su cola amputadas junto a la línea férrea de la ciudad.

El hallazgo, que inicialmente levantó sospechas de intervención humana, quedó bajo investigación luego de que veterinarios detectaran indicios de maltrato intencional. A la acción del municipio se sumarán el Colegio Médico Veterinario de Chile y la Fundación Patitas Solidarias.

El caso salió a la luz tras la denuncia realizada por voluntarios de la fundación, quienes encontraron a Vicente abandonado junto a una línea férrea, con signos que sugieren una posible inmovilización intencional, restos de alambres y cuerdas, y amputaciones a gran altura en sus extremidades, lo que descartaría un accidente habitual.

El perrito, según los testimonios, fue encontrado a un costado de la vía por sus aullidos, sin sus extremidades superiores y sin su cola. Tras ser trasladado de urgencia, Vicente fue sometido a una cirugía de cuatro horas, logrando salvar su vida, aunque sin posibilidad de recuperar sus extremidades. Actualmente permanece en recuperación bajo supervisión veterinaria.

Frente a este brutal caso, la querella fue ingresada en el Tribunal de Garantía de Temuco por el alcalde Roberto Neira, quién aseguró que "buscamos perseguir la culpabilidad de quienes estén detrás de este hecho. No entendemos cómo un ser humano puede hacer esto contra un animal".

Desde el gremio veterinario, el presidente regional Thomas Venegas detalló que Vicente "llegó con sus miembros anteriores amputados, necrosados, con sangrado activo. El tren le pasó por encima y le amputó las extremidades; eso lo sabemos por la cauterización térmica típica de este tipo de impacto. Está en estado crítico y estamos haciendo todo lo posible para que salga adelante".

Desde Patitas Solidarias, su presidenta, Ligia Valdés, remarcó que el caso "nos ha conmocionado a todos", y recordó que solo este año la fundación ha rescatado más de 200 animales en condiciones severas de maltrato.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias y revisa cámaras de seguridad y otros antecedentes para identificar a los responsables. Con la querella ingresada, el municipio afirmó que busca evitar la impunidad y reforzó su compromiso con la protección animal.