Camión resultó destruido por ataque incendiario en Ercilla

Un camión resultó quemado producto de un atentado incendiario registrado durante la mañana de este martes en la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía.

El hecho ocurrió cuando dos encapuchados amenazaron al chofer de un camión, haciéndolo bajar del vehículo, para posteriormente incendiar la cabina.

El diputado Miguel Mellado (RN) lamentó que "que hayan perdido no significa que tengan que dejar botada la Región de La Araucanía. Esta mañana han quemado nuevamente camiones y atentados en otros lugares de La Araucanía, el gobierno parece que ya tiró la esponja, el número uno debe ser la lucha contra el terrorismo".

En paralelo, se investiga la quema de una vivienda en el sector de Chequenco, en un posible ataque incendiario.